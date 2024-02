Corte dei Conti, la sfida del Pnrr per il nuovo anno: "Garantire diritti come sanità, istruzione e lavoro"

"Ogni euro di denaro pubblico sottratto o sprecato grava sulle classi sociali più deboli e lede il principio solidaristico che permea la nostra Costituzione". Ad affermarlo nella sua relazione è stata Anna Luisa Carra, presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 in programma per questa mattina allo Steri, sede del rettorato universitario di piazza Marina. "In un contesto socio-economico come quello attuale - ha sottolineato la presidente Carra - il corretto uso delle risorse pubbliche è funzionale alla riduzione delle disparità verso obiettivi di eguaglianza sostanziale, oltre che alla realizzazione di un modello sociale inclusivo che garantisca l’effettiva fruizione da parte di tutti i cittadini di servizi quali la sanità, l’istruzione, la formazione e soprattutto il lavoro, diritti maggiormente incisi dagli effetti negativi dell’inefficienza della spesa pubblica"

"Il render conto della gestione delle pubbliche risorse, principio immanente a ogni ordinamento democratico - ha aggiunto la presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti - comporta la verifica da parte di un organo in posizione di terzietà dell’osservanza della legge nell'esercizio della gestione del pubblico denaro: l'azione risarcitoria erariale esercitata dal pubblico ministero contabile risponde infatti non già a ragioni punitive bensì all’esigenza di assicurare una gestione responsabile delle risorse pubbliche, sia nazionali che europee e si innesca in una fase, per così dire 'patologica' della gestione pubblica, laddove produttiva di danno finanziario".

La presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha richiamato il massimo impegno da parte di tutti in vista della "sfida che impegna oggi e per i prossimi anni tutti gli apparati pubblici destinatari delle ingenti risorse del Pnrr alla corretta utilizzazione dei relativi fondi, all’importanza del funzionamento di sistemi efficaci e trasparenti di gestione con correlative responsabilità finanziarie nonché di un effettivo controllo, da parte di organi giurisdizionali indipendenti, sulle azioni od omissioni compiute dall'Autorità di gestione, oltre al recupero dei fondi indebitamente erogati". Tra gli esempi citati gli undici giudizi relativi a indebite percezioni di contributi pubblici e altri 10 giudizi sono stati introdotti nel corso dell’anno. "Sistemi frodatori scoperti dalla guardia di finanza e operanti - ha spiegato - attraverso la compartecipazione di società facenti parte dello stesso nucleo familiare nell’ambito del quale venivano effettuate transazioni commerciali e finanziarie che, utilizzando la tecnica della sovrafatturazione, riuscivano a coprire con i contributi pubblici anche la quota a carico dell’impresa richiedente".

I numeri del 2023

Nel corso della cerimonia di questa mattina la presidente Carra ha illustrato alcuni dati relativi all’anno appena concluso. "Al primo gennaio 2023, risultavano pendenti in Sezione 36.235 conti giudiziali; nel corso dell’anno ne sono pervenuti 8.733 e ne sono stati definiti 2.294, di cui 14 in udienza pubblica con sentenza, 237 con decreto presidenziale di discarico e 2.044 con decreto presidenziale di estinzione. Sono state depositate dai magistrati 1.479 relazioni di cui 197 relazioni con proposta di discarico, 1.271 con proposta di estinzione e 11 relazioni con richiesta di deferimento al Collegio. Sono state inoltre emesse 14 sentenze con varie formule, con addebiti per 22.980 euro. Sono stati promossi dalla Procura regionale 20 giudizi per resa di conto e una opposizione al Collegio".

Aeroporti: "Chiesta imposta comunale a società di gestione"

"Va segnalato - ha aggiunto la presidente Carra - che su iniziativa della Procura regionale è stata chiesta la fissazione del termine per il deposito dei conti giudiziali delle società di gestione degli aeroporti adibiti a traffico civile, relativamente alla riscossione e versamento dell’addizionale all’imposta comunale di imbarco introdotta nel 2003 e per la quale la Ragioneria generale dello Stato ha segnalato la mancata presentazione dei conti di questi soggetti solamente nel 2022. Con decreti del giudice monocratico i gestori aeroportuali sono stati qualificati agenti contabili ed è stato fissato un termine per il deposito di tutti i conti giudiziali a far data dal 2004 al 2023. In due casi è stata presentata opposizione al Collegio non ancora definita".

Emesse condanne per oltre 10,8 milioni

Ammonta a 10.883.095 euro il valore delle le sentenze di condanna emesse dalla Corte dei conti per la Regione siciliana nel 2023. In materia di contabilità pubblica, nell'anno appena trascorso, "la Sezione ha tenuto 35 udienze collegiali per la trattazione promiscua dei giudizi di responsabilità amministrativa con rito ordinario e dei giudizi di conto, oltre a - ha aggiunto la presidente Carra - 27 udienze camerali collegiali e a 5 udienze monocratiche per i riti speciali e per altri procedimenti. A inizio anno erano pendenti 126 giudizi, nel corso dell'anno ne sono stati introdotti 141 (108 di responsabilità, 11 di conto, 20 per resa di conto e 2 su istanza di parte) e definiti 140 giudizi, di cui 101 di responsabilità, 14 di conto, 4 su istanza di parte e 21 per resa di conto. Per i giudizi di responsabilità amministrativa sono state emesse 77 sentenze nei confronti di 160 convenuti. Quanto agli esiti, sono state emesse 52 sentenze di condanna, 10 di assoluzione e 15 con altra formula. In relazione ai riti speciali, previsti dal codice di giustizia contabile con finalità deflattive del contenzioso e per ottenere un rapido introito, sono stati emessi 6 decreti di ammissione al rito abbreviato, previa determinazione della somma da versare all’Erario e ne sono stati definiti 13 con sentenza, con un recupero immediato di euro 420.988. Sono state emesse 2 sentenze per giudizi di responsabilità sanzionatoria, con importo di condanna di euro 36.798 e due decreti per responsabilità sanzionatoria. In materia cautelare sono stati chiesti dalla Procura 2 sequestri conservativi".

Zingale: "Presunti danni erariali per 165 milioni di euro"

Nel corso della cerimonia è intervenuto anche il procuratore regionale della Corte dei Conti della Regione Siciliana, Pino Zingale, che ha illustrato l'attività inquirente relativa all'anno 2023: "Sono stati depositati 108 inviti a dedurre, per un importo complessivo di presunto danno erariale per 165.256.571,64 euro, rispetto agli 88 del 2022, quindi in significativo aumento, circostanza che certifica l’aumentata produttività dell’Ufficio pur nell’attenta, serena e ponderata valutazione delle singole fattispecie e delle connesse responsabilità, senza preconcetti innamoramenti per le proprie tesi. Degne di particolare nota le seguenti istruttorie sfociate in inviti a dedurre" nell'ambito della "sanità, delle frodi comunitarie - contributi e finanziamenti pubblici", in atti che hanno "coinvolto sindaci e/o amministratori pubblici, reati contro la pubblica amministrazione - danno all’immagine/condotte omissive/attività contenziosa".

Esponendo i dati dello scorso anno, il procuratore Zingale ha sottolineato che "sono state aperte 2.186 istruttorie, a fronte delle 1032 dell’anno precedente. Si segnala che un rilevante numero è costituito da atti trasmessi in adempimento di obblighi di legge e, in particolare, dalla trasmissione di delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio (3.227 su di un totale di segnalazioni per tutte le fattispecie pari a 8.780). Le segnalazioni di danno trasmesse dalle amministrazioni, nonostante gli obblighi di denuncia connessi e più volte richiamati da questo Ufficio tramite note, costituiscono una limitata parte del flusso totale (3% dalla Regione, 4% dagli Enti locali e 10% da altri enti pubblici). Emblematica, a tal riguardo, la circostanza che, a fronte di un riscontrato quanto incomprensibile limitatissimo numero di denunce per fattispecie di malasanità da parte delle Asp e delle altre aziende sanitarie regionali, la Procura sia stata costretta ad attivarsi presso l’assessorato alla Salute affinché intervenisse presso quelle strutture, vigilando e richiamando l’obbligo di legge a trasmettere le denunce di danno erariale conseguenti alle condanne subite dagli enti in conseguenza di condanne al risarcimento verso terzi per episodi di errori sanitari: l’effetto - ha aggiunto il procuratore - è stato una fortissima impennata delle denunce nel secondo semestre del 2023, anche per vicende piuttosto datate ma mai segnalate, a conferma del fatto che fino a quel momento l’obbligo di denuncia era stato, quanto meno, sottovalutato".

Carenza di magistrati: "Ne mancano 4 su 12"

Insomma, un impegno gravoso data la mole di lavoro e vista la carenza di magistrati. "L'organico di diritto della Procura regionale siciliana - ha detto ancora Zingale - è fissato in 12 magistrati, incluso il procuratore regionale; al primo gennaio 2023 risultavano complessivamente in servizio 8 magistrati, con una scopertura di 4 posti, che si attesta sulla soglia critica del 33%", ha detto ancora il procuratore.

Regione, giudizio di non parifica per il rendiconto 2020

Nella sua relazione il procuratore regionale Zingale ha dato notizia della definizione del giudizio sul rendiconto del 2020 della Regione: "E’ di pochi giorni fa, dopo che la Corte Costituzionale aveva accolto alcune censure prospettate dai giudici contabili e dichiarato incostituzionali talune norme regionali a contenuto finanziario, la pronuncia delle Sezioni riunite con la quale è stato finalmente definito il giudizio sul rendiconto del 2020 con una decisione, fatto più unico che raro nel panorama nazionale, di non parifica. Giudizio che non mancherà di avere serie conseguenze sugli esercizi successivi". Una decisione che, sottolinea, "cristallizzando una fattispecie di mala gestio delle finanze regionali - poiché appare evidente che per un certo periodo la Regione ha speso somme delle quali non aveva la giuridica disponibilità, dovendole, invece, destinare al ripiano del disavanzo - impone a questa procura i necessari accertamenti al fine di verificare la sussistenza o meno di eventuali responsabilità amministrative connesse alla constatata artificiosa dilatazione del potere di spesa".

Pilato: "Contrastare evasione, corruzione e infiltrazioni"

Anche il presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, Salvatore Pilato, si è concentrato sull’importanza da parte di tutti gli attori coinvolti di vigilare sui 222 miliardi di investimenti del Pnrr: “Il contrasto del cosiddetto triangolo delle illegalità - evasione fiscale, corruzione, infiltrazioni criminali - che grava con maggiore peso economico sulle aree geografiche del Mezzogiorno, reclama un assetto sinergico e coordinato delle garanzie di legalità finanziaria. Per i contesti economico-finanziari contraddistinti dall’immissione di rilevanti risorse finalizzate al superamento di situazioni di crisi emergenziale di vario tipo e genere, gli standard internazionali incentrati sulla reale presenza di una ethics infrastructure e orientati al contrasto e alla prevenzione della corruzione, raccomandano di non procedere all’introduzione di discipline speciali e/o derogatorie e consigliano, viceversa, la stabilizzazione e il consolidamento del quadro regolatorio della gestione ordinaria. Non si può omettere di evidenziare che sul totale degli investimenti previsti nel Pnrr per 222,1 miliardi, da impiegare nel periodo 2021/2026, gli investimenti per il Mezzogiorno (che sono mirati e trasversali a tutte le misure) impegnano il 40% delle risorse totali ed hanno i seguenti obiettivi: un Sud più connesso e collegato, un Sud che garantisce servizi sociali, un Sud che attrae investimenti, un Sud più sostenibile". Così il presidente della sezione di controllo della Corte dei Conti della regione siciliana, Salvatore Pilato, illustrando nel suo intervento durante la cerimonia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 in corso in queste ore a Palermo.

