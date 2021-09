Regolamento sulla raccolta differenziata, il Codacons: “Dopo 3 mesi di silenzio abbiamo organizzato una tavola rotonda”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nel mese di marzo abbiamo chiesto un incontro formale con l’amministrazione per parlare di “rifiuti, regolamento differenziata e sistema di raccolta”: abbiamo sollecitato più volte l’incontro senza nessun risultato, lo abbiamo fatto anche nell’incontro voluto dall’amministrazione con la stampa e le associazioni a Palazzo dei Filippini il 4 giugno.

In quella occasione (c'è anche un video diffuso dalla stessa amministrazione) è stato riferito, dal vice sindaco Trupia, assessore ai rifiuti, che “il regolamento è pronto”.

Alla data di oggi, dopo 3 mesi, ancora non abbiamo nessuna notizia. È nostra intenzione organizzare nella giornata di sabato 16 pttobre, presso i locali del Cinema Concordia in via Francesco Crispi, una tavola rotonda alla quale saranno invitati tutti i sindaci che compongono l’Ato SRR Agrigento Est 4, l’amministratore ed il dirigente della SRR che ha elaborato il piano d’ambito ed il contratto con le aziende, l’amministratore unico della ISEDA (società Capofila della ATI) e i drigenti comunali di tutti i comuni interessati, responsabili del settore rifiuti.

Naturalmente, essendo l’argomento principale la gestione del servizio nel comune di Agrigento (ci occuperemo man mano anche degli altri comuni), il sindaco di Agrigento sarà parte integrante della tavola rotonda.