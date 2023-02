Teatro comunale incompleto da quarant'anni: votato emendamento da 6 milioni di euro

“Da quando sono iniziati i lavori di costruzione del teatro comunale di Ribera della circonvallazione sono trascorsi circa quarant’anni, poterne annunciare il finanziamento che finalmente ne permetterà il completamento, per me è un grandissimo orgoglio”.

Lo annuncia l’assessore del Comune di Ribera Giuseppe Maria Sgrò, dopo che ieri sera è stato votato dall’Assemblea regionale siciliana l’articolo 109 della finanziaria che prevede il contributo per il completamento del teatro comunale di Ribera della circonvallazione, per un importo di 6 milioni di euro.

“A nome mio, del sindaco, dell’intera giunta e di tutti i riberesi, ringrazio il deputato Carmelo Pace, per l’impegno fondamentale messo in atto al fine del raggiungimento di questo prestigioso ed importantissimo obiettivo per la nostra città. Il raggiungimento di questo obiettivo – conclude l’asessore Sgrò – testimonia il fatto che la collaborazione tra ruoli istituzionali ai vari livelli è la vera essenza della politica e il fondamentale valore aggiunto per l’intera comunità. Adesso ci attiveremo immediatamente per rispolverare il progetto relativo al completamento ed espletare l’iter necessario per iniziare finalmente i lavori”.