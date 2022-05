Regione, concorso per ricambio generazionale: il 17 maggio prova scritta per i 22 funzionari amministrativi

Il prossimo 17 maggio via alle prove scritte per parte degli 88 funzionari da assumere per il ricambio generazionale della Regione Siciliana. Questo primo appuntamento riguarderà i primi sei profili a concorso, ovvero i 22 funzionari amministrativi, categoria D.

"Il governo Musumeci sta procedendo speditamente all'espletamento delle procedure concorsuali come previsto. Da oggi sono partite le selezioni per gli addetti ai Centri per l'impiego - dice l'assessore regionale alla Funzione pubblica, Marco Zambuto - e andremo avanti con i funzionari dei Centri regionali per l'impiego e con la selezione, che parte il 17 maggio, degli 88 funzionari per assicurare il ricambio generazionale e professionale negli uffici della Regione".

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato, per 22 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato, si svolgerà il giorno 17 maggio 2022, in due sessioni giornaliere, con convocazione dei candidati alle ore 10 (sessione mattino) e alle ore 15 (sessione pomeriggio) nelle tre sedi: per i residenti nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani si terrà nella tendostruttura di via Giuseppe Lanza di Scalea a Palermo.

L'avviso e il calendario sono pubblicati nel sito internet della Regione Siciliana, Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale al seguente LINK.