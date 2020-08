Fondi regionali per lo spettacolo, la provincia rimane tagliata fuori

Fondi per spettacoli, la provincia di Agrigento rimane tagliata fuori. Solo 2 istanze su 23 presentate in totale alla Regione sono infatti state ritenute idonee e finanziabili dall'Assessorato regionale Turismo e Spettacoli. Cinquantamila euro andranno alle associazioni San Calogero e Progetto Eventi per la realizzazione di due distinte iniziative.

Tagliati fuori, tra gli altri, l'associazione Ecclesia viva onlus, la fondazione Pirandello, diversi comuni e alcune pro loco. Per loro progetti idonei ma niente soldi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ancora più lungo l'elenco delle associazioni che hanno presentato proposte progettuali ritenute inidonee: i comuni di Sciacca e Sambuca di Sicilia, il centro Nazonale di studi Pirandelliani, l'associazione "Carosello", "Folklorika Fabaria Folk", "Città di Racalmuto", "Nonsostare" e "Libertas".