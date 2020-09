Punta Bianca, la Regione al lavoro per creare un sito di interesse comunitario

Punta Bianca, la Regione Siciliana al lavoro per la creazione di un Sic, un Sito di interesse Comunitario che miri alla tutela, quantomeno, della scogliera bianca.

La volontà è emersa concretamente durante i lavori della Commissione Ambiente e Territorio dell’Ars. Presente l’assessore regionale Salvatore Cordaro, che era stato chiamato a relazionare su Scala dei Turchi e, soprattutto, di Punta Bianca, soprattutto dopo il danneggiamento perpetrato nei giorni scorsi da ignoti che hanno sfregiato la marna con bombolette spray e vernici.

Parlando della scogliera realmontina (presente in videoconferenza il sindaco uscente Lillo Zicari) Cordaro ha innanzitutto precisato di aver mantenuto gli impegni fin qui presi nel corso dell’incontro tenutosi presso il Comune di Realmonte nei mesi scorsi: in particolare è stato completato il sistema di video sorveglianza con telecamere, è stata istituita la commissione di delimitazione del demanio marittimo ed è in via di definizione la perimetrazione dell’area di uso marittimo pubblico.

“Tutte azioni indispensabili – ha precisato il presidente della commissione Giusi Savarino - per avere il dissequestro dell’area da parte della magistratura e poi operare l’ulteriore messa in sicurezza da parte della protezione civile anche su questa parte di costone”.

Il progetto definitivo è in tal senso in via di definizione ma, evidentemente, non potrà partire se non vi sarà la possibilità di accedere all’area della scogliera, oggi “sigillata” dall’autorità giudiziaria.

Il lavoro della commissione si è necessariamente aggiornato a dopo le amministrative ad Agrigento e Realmonte: bisognerà confrontarsi con i nuovi sindaci (nel secondo caso non è nemmeno candidato l’uscente) e le rispettive amministrazioni comunali.