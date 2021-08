Lampedusa, la denuncia di Legambiente: "I reflui dell'hotspot scaricati senza depurazione"

"I reflui fognari dell'hotspot si riversano e si accumulano non depurati nelle vasche di laminazione in terra del vallone Imbriacola, in aree esterne alla riserva naturale, ma ricadenti all'interno di altre zone di importanza naturalistica".

A denunciare quello che viene definito un "un gravissimo caso di degrado e inquinamento ambientale", è il circolo lampedusano di Legambiente.

"Il tutto avviene - ha spiegato l'ex sindaco Giusi Nicolini - con disprezzo di ogni norma di civiltà, delle persone che accogliamo e degli operatori che lavorano nell'hotspot".