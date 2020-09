Referendum taglio parlamentari, anche alle 19 affluenza molto bassa

Anche alle 19 si conferma estremamene bassa l'affluenza alle urne in provincia di Agrigento per il referendum Costituzionale per il taglio dei parlamentari.

Stando ai dati diffusi dal Governo attraverso il sito Eligendo, nell'Agrigentino si è raggiunto il 15.72% degli aventi diritto, con la provincia di Caltanissetta che si conferma penultima in questa speciale "classifica" al 15.94%.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Andando al dato dei singoli comuni, particolarmente bassi i risultati di Lampedusa (5,61%), Castrofilippo (10,38%), Licata (10,63%) e Agrigento, ferma al 19,42%. Su quota 20%, con una media regionale che è del 16,97%, troviamo Aragona (21,89%), Calamonaci (20,84%), Camastra (22,43%), Casteltermini (23,22%), Joppolo Giancaxio (20,65%) e Sambuca di Sicilia (20,79%).