Referendum su eutanasia legale, in città arriva Marco Cappato

L'incontro sarà l'occasione per presentare gli aspetti politici dell'iniziativa che ad oggi ha già raccolto in Sicilia oltre 6 mila firme, più di 170 mila in tutta Italia

Appuntamento il 27 luglio alle 10 in piazza Giglia a San Leone. Marco Cappato arriva anche ad Agrigento che figura tra le città coinvolte nel suo tour siciliano.

Cappato è tesoriere del comitato promotore del referendum sull'eutanasia legale. È stato deputato europeo radicale eletto nella Lista Emma Bonino, è stato consigliere comunale a Milano e presidente di Radicali Italiani. Il grande pubblico lo conosce soprattutto per la storia di Dj Fabo, tetraplegico dopo un incidente, che Cappato ha accompagnato in Svizzera per potergli permettere il suicidio assistito.



L'incontro del 27 luglio sarà l'occasione per presentare gli aspetti politici del referendum che ad oggi ha già raccolto in Sicilia oltre 6 mila firme, più di 170 mila in tutta Italia.

“Una risposta iniziale sorprendente - ha detto Cappato - visto il silenzio della politica "ufficiale" che ci consente di partire ma che deve crescere ancora per raccogliere le 500.000 firme da consegnare in Corte di Cassazione il 30 settembre. Siamo incoraggiati dall’entusiasmo che si sta registrando per concorrere alla raccolta firme ai tavoli. Una rete in continua crescita che vuole garantire il diritto al referendum su un tema come quello dell'eutanasia".