Stop al reddito di cittadinanza per 3.000 agrigentini, l'Inps ammette: "L'sms doveva essere più accurato"

L'Inps attraverso una nota del commissario straordinario Micaela Gelera torna sul tema del reddito di cittadinanza sospeso (sono circa 3.000 le famiglie escluse dal beneficio nell'Agrigentino), ammette che la comunicazione poteva essere migliore, ma assicura che si sta lavorando per garantire l'assistenza per agevolare la collocazione lavorativa a coloro i quali non percepiscono più il sussidio

"Nell’ambito di un rapporto di trasparenza e lealtà con i cittadini - si legge nella nota di Gelera - in ossequio al principio di proattività adottato dall’Ips che è tesa a fornire al cittadino tutte le informazioni relative alle prestazioni che lo riguardano e alle opportunità che potrebbe cogliere, Inps ha inviato un sms/email, che avrebbe dovuto essere più accurato nei contenuti e nella forma".

Ma dall'istituto previdenziale proseguono: "La tecnostruttura sta lavorando strenuamente da mesi, di concerto con il ministero del Lavoro, per la messa a punto della piattaforma Siisl a partire dal 1° settembre 2023 e consentire di dare attuazione alla nuova misura Supporto per Formazione e il Lavoro. Il nostro impegno ovviamente proseguirà per tutto il mese di agosto e per i mesi successivi al fine di consentire al cittadino occupabile di essere inserito nel mondo del lavoro, attraverso l’inserimento in appositi programmi di formazione e lavoro (tra cui anche corsi di orientamento, corsi di formazione specifica o progetti utili per la collettività)".

Dall'Inps spiegano che "la piattaforma Siisl creerà per la prima volta un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro allo scopo di agevolare l’occupazione. Si partirà il primo settembre con una domanda che il cittadino ritenuto occupabile e quindi che non versa in particolari condizioni di fragilità, dovrà compilare nel sito web dell’Inps o tramite i patronati, da quel momento ci si potrà spostare automaticamente sulla piattaforma Siisl; il percorso sarà guidato per agevolare i cittadini negli step successivi che prevedono la sottoscrizione di un patto di attivazione digitale, la necessità di contattare le Agenzie per il lavoro e poi la successiva sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato presso i centri per l’impiego".

E ancora: "All’avvio della frequenza ai percorsi di formazione o delle altre iniziative di attivazione, per la loro durata, verrà erogato il beneficio dei 350 euro mensili previsti dal Supporto per la Formazione e Lavoro per un massimo di dodici mensilità a ciascun cittadino con età dai 18 ai 59 anni, quindi anche a più componenti all’interno di uno stesso nucleo familiare. Per tutti i nuclei percettori di reddito di cittadinanza al cui interno sono presenti: minori, over 60, disabili o in carico presso i servizi sociali sarà erogato il reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 per poi poter confluire dall'1 gennaio nella nuova misura Assegno di Inclusione".