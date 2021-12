Verrà recuperato un intero quartiere: i fondi dalle "restituzioni" del gruppo Ars del 5 Stelle

Grazie ad un contributo di 25 mila euro proviente dalle restituzioni dei parlamentari regionali del Movimento 5 Stelle, il Comune di Palma di Montechiaro potrà garantire il recupero di un'intera area del centro storico della città, scelta perché tra le quattro città siciliane candidate e finaliste, ma non vincitrici, per il riconoscimento di Capitale italiana della Cultura 2020.

“Queste città - spiega il capogruppo M5S all’Ars, Giovanni Di Caro - si sono scommesse in un percorso ambizioso e, pur non avendo raggiunto il traguardo, meritano un ulteriore incoraggiamento, soprattutto se si considera che il governo regionale non ha speso un euro per sostenere le rispettive candidature. Qui a Palma di Montechiaro, con la consegna di un assegno da 25 mila euro, verrà finanziato l'avvio di un intervento di riqualificazione nel quartiere di Sant’Angelo, nell’ambito del più ampio progetto sperimentale “Palmart”, attraverso l’acquisto a prezzi agevolati di immobili da destinare ad attività culturali. Un intervento di rigenerazione urbana e anche di rigenerazione umana, che farà da volano a tanti altri finanziamenti di tipo nazionale che permetteranno di attuare comunque le iniziative previste dal Comune di Palma quando si candidò a Capitale della Cultura”.

“Il risultato di oggi - commenta il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino - rappresenta uno dei tanti effetti benefici della candidatura di Palma Capitale, che è stato portato avanti dal gruppo di lavoro composto da Angela Rinolo, Marilena Vaccaro, Peppe Todaro e Alfonso Di Vincenzo e sostenuto con tanta forza da parte dei miei assessori e della quasi totalità del Consiglio comunale. Palma ha intrapreso un cammino virtuoso e di rinascita e non arretrerà neanche di un millimetro. Ringraziamo ancora il Movimento 5 Stelle per la collaborazione che avviene nell’esclusivo interesse di questa comunità”.