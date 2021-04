"Una provincia tagliata fuori da tutto", i sindaci protestano a Roma contro Draghi

I primi cittadini scendono in piazza per chiedere finanziamenti utili per le opere infrastrutturali lungamente attese nel nostro territorio

"Agrigento fuori dall'Italia? I sindaci vogliono strade, aeroporto e ferrovie. Adesso, subito". Con questo manifesto stamattina una delegazione dei sindaci della provincia di Agrigento ha manifestato davanti Palazzo Chigi, protestando per l'esclusione di questo territorio da quanto previsto nel piano nazionale di ripresa e resilienza.

"Chiediamo che il Governo inserisca delle risorse anche per la provincia di Agrigento - dice il sindaco Carmelo D'Angelo - per consentire il completamento ad esempio dell'anello autostradale e di altre opere necessarie al territorio, perchè siamo anche noi parte dell'Italia". "Vogliamo un impegno concreto da parte del governo Draghi - fa eco il sindaco di Bivona Milko Cinà - perché è un'opportunità irrinunciabile per uscire dalla marginalità territoriale e uscire dagli ultimi posti delle classifiche sulla qualità della vita". Oggi alle 15 i sindaci avranno un incontro con il ministro Gelmini.

A far scoppiare però anche una polemica "locale" è il movimento "Mani Libere", il quale attacca l'amministrazione comunale di Agrigento per non aver partecipato alla protesta. "Il sindaco è un assente 'ingiustificato'. Cosa c’era di più urgente ed improcrastinabile del difendere il proprio territorio?"