Vigilanza e pulizia della Scala dei Turchi, cercansi operatori contro indisciplinati e incivili

Serve integrare il personale adibito al servizio civico per la Scala dei Turchi. Sei, nello specifico, le persone che vengono cercate per coprire i turni, con 3 unità lavorative per turno. Personale che, di fatto, andrà ad affiancare chi è stato già reclutato e che garantirà la "creazione" di un terzo turno giornaliero.

Si tratta di quegli addetti alla vigilanza, operatori che dovranno prestare attenzione affinché nessuno alteri lo stato dei luoghi, anche attraverso la rimozione di pezzi di marna. Operatori che dovranno scongiurare - e se dal caso rimuovere - l'abbandono di spazzatura lungo, o nei pressi, della scogliera e lavoratori che evitino anche, soprattutto, che visitatori e turisti si rechino in quelle porzioni di scogliera interdette.

Le domande per poter partecipare alla selezione comunale dovranno essere presentate entro mezzogiorno del 24 giugno.

"Per ogni nucleo familiare soltanto un componente potrà essere scelto per far parte del servizio - hanno reso noto dal Municipio - . E ad ogni 'prescelto' verrà corrisposto un compenso forfettario di 350 euro per una attività di 100 ore da svolgere nell'arco di 25 giorni, anche in giornate festive e domenicali". Si tratta comunque di un incarico che il Comune affida a persone disoccupate o inoccupate, si tratta di attività di natura assistenziale ed occasionale.

Il primo turno è già partito lo scorso 8 maggio e si concluderà dopo 75 giornate lavorative di 4 ore. Il secondo turno partirà - ma è una data presunta - il 4 agosto. Il terzo turno, quello per cui appunto si sta cercando personale, sarà operativo naturalmente nel momento in cui verrà creato e i passaggi burocratici saranno ultimati.