Con tasso alcolico oltre il doppio del consentito: denunciato 50enne

L'automobilista è incappato in un controllo del Radiomobile della compagnia della città dei Templi lungo la strada provinciale 68

E’ stato trovato con un tasso alcolico di 1,09 g/l, oltre il doppio della soglia consentita. E’ un cinquantenne di Realmonte l’automobilista che è stato denunciato, alla Procura, per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, alla guida di una Fiat Freemont, è incappato, nella serata di mercoledì, in un controllo, lungo la provinciale 68, del nucleo Radiomobile della compagnia carabinieri di Agrigento. L’esame dell’etilometro ha subito dato conferma ai militari dell’Arma di quel che sospettavano. Quale sanzione accessoria, al cinquantenne è stata ritirata la patente di guida. Poche ore prima, era stato denunciato, ma a San Leone, un giovane.