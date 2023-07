Vanno al mare alla Scala dei Turchi e i ladri gli "ripuliscono" l'auto: turisti belga restano in costume e con il telo mare

Lasciano l'auto nei pressi della Scala dei Turchi e prima di trasferirsi in un'altra località siciliana dove ultimare le vacanze, decidono di fare un altro bagno e godersi di un altro po' di relax ai piedi della scogliera di marna bianca. Nel cofano dell'auto lasciano però, senza temere nulla, tutti i loro bagagli. Al momento di riprendere la macchina, dopo quasi mezza giornata, l'amara scoperta: valigie, borse e borsoni erano spariti.

Ad essere derubati dei turisti del Belgio.

Nei bagagli, secondo quanto denunciato dal proprietario della vettura: un trentatreenne, c'era di tutto: vestiti, telefonini, gioielli, scarpe, chiavi, occhiali da vista, profumi, documenti, passaporto e computer. Tutto quello che, di fatto, la comitiva di turisti possedeva. I turisti sono infatti rimasti in costume e con un paio di telo mare. Fra incredulità e rabbia, per quella che sarà una vacanza che difficilmente dimenticheranno, hanno chiamato il 112 ed è intervenuta la Volante della Questura di Agrigento. Proprio ai poliziotti è stata poi formalizzata la denuncia di furto a carico di ignoti. E gli agenti hanno avviato le indagini per provare, laddove possibile, ad identificare i balordi che hanno lasciato un brutto "souvenir" ai turisti belga.