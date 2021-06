Condizioni delle strade e pulizia, sopralluogo mirato lungo le spiagge di Realmonte

E' per verificare in che condizioni sono le strade, nonché le condizioni di pulizia dell'intero comprensorio costiero di Realmonte che è stato fatto un sopralluogo dal sindaco Sabrina Lattuca, dall’assessore Antonino Fugallo, dall’ispettore della polizia municipale, Giuseppe Salemi e dal consigliere comunale Domenico Coco. Gli amministratori sono stati sugli arenili della Caserma, Pergolesi, Spiaggetta, Giallonardo e Pietre Cadute.

"L'amministrazione è presente sul territorio – afferma il sindaco Lattuca - sta gettando le basi per una crescita economica e socio/culturale in linea con la vocazione turistica di Realmonte e nel rispetto delle regole. Pertanto, oltre all' illuminazione, pulizia e scerbamento del territorio, ha programmato interventi di ripristino del manto stradale, nelle aree balneari. Siamo al fianco di tutti gli operatori del settore turistico - continua il sindaco - per cui abbiamo sollecitato gli enti preposti per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni per entrate nel vivo della stagione balneare, fatto richiesta di un presidio di guardia medica turistica a Capo Rossello ed ottenuto l'impegno da parte dell’'assessorato regionale ad intervenire in modo risolutivo per la messa in sicurezza sul comprensorio Scala dei Turchi. Per ultimo, abbiamo inoltrato richiesta al Genio civile di rivedere il parere di chiusura del porticciolo, nella speranza che possano essere fruite le aree sicure e relativo specchio d'acqua antistante. Nei prossimi giorni - conclude Sabrina Lattuca - partirà la pulizia straordinaria su tutto il territorio, in aggiunta all'enorme lavoro di pulizia che ogni giorno svolgono Iseda ed Esa. Siamo sicuri che operando in squadra si può fare la differenza".