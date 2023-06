Turista cade dalla Scala dei Turchi: velivolo dell'Aeronatica illumina l'area e i pompieri salvano l'inglese ferito

Turista inglese cade dalla scogliera della Scala dei Turchi, a Realmonte, e per soccorrerlo - è certo che sia vivo - accorrono più squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, i militari della Guardia costiera di Porto Empedocle e un velivolo dell'Aeronautica con a bordo due tecnici specializzati del soccorso alpino.

I pompieri si sono messi all'opera via terra e, almeno inizialmente, non erano riusciti a raggiungerlo. Cosa che però sono poi riusciti a fare, di fatto salvandolo, dopo più tentativi.

La Capitaneria, sempre in primissima battuta, ci aveva provato via mare, ma con esito negativo. Tre persone - un familiare, un militare della Guardia costiera e un soccorritore del 118 - cercando di raggiungere il posto dove il turista era precipitato erano rimasti bloccati sulla scogliera. E' stato necessario soccorrere - e non è stato affatto semplice - anche loro che, però, per fortuna, stanno bene. Anche a loro ci hanno pensato i pompieri del comando provinciale di Agrigento.

Serata di grande apprensione e preoccupazione per le sorti dell'uomo che, nonostante il maltempo, si trovava sulla scogliera di marna bianca della Scala dei Turchi.

Non è ben chiaro cosa sia accaduto: pare che l'uomo sia appunto forse scivolato ed è caduto di sotto. L'elicottero Am dell'Aeronautica, con due tecnici specializzati del soccorso alpino a bordo, partito dall'aeroporto di Boccadifalco, ha tentato il recupero con un verricello. L'area dell'incidente è stata illuminata con dei visori notturni. E soltanto allora si è avuta la certezza del fatto che l'inglese fosse vivo. Grazie anche all'illuminazione, i pompieri sono riusciti nella difficilissima e rischiosissima impresa: hanno salvato l'uomo che adesso (ore 21,40) viene portato, con l'ambulanza del 118, al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento.