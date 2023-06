Turista cade dalla Scala dei Turchi: pompieri e velivolo dell'Aeronautica avviano le ricerche

Turista cade dalla scogliera della Scala dei Turchi, a Realmonte, e per soccorrerlo - non si sa ancora se sia vivo o se ha perso la vita - accorrono più squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale. Si sta anche alzando un velivolo dell'Aeronautica per effettuare le ricerche dell'uomo.

Sono momenti di grande apprensione e preoccupazioni per le sorti dell'uomo che, nonostante il maltempo, questa sera si trovava sulla scogliera di marna bianca della Scala dei Turchi. Non è ben chiaro cosa sia accaduto: pare che l'uomo sia appunto forse scivolato ed è caduto di sotto.

(IN AGGIORNAMENTO)