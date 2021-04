Bagnanti sulla Scala dei Turchi, carabinieri e Capitaneria sanzionano tutti

Una trentina di persone, tutti senza mascherina, hanno violato i sigilli e si sono arrampicati - in quella che è stata la prima, vera, giornata di sole e di mare - sulla Scala dei Turchi che era stata sequestrata, dalla Procura, il 27 febbraio dello scorso anno. A immortalare quella che è stata una nuova ondata di trasgressioni è stata l'associazione ambientalista MareAmico che ringrazia l'assessore regionale Cordaro quando dice che “sta attivando tutti i canali per l’acquisizione e la concessione della Scala dei Turchi”.

Però, intanto, il tratto di marna bianca resta senza controlli e senza sorveglianza.

I carabinieri e gli uomini della Capitaneria di porto, ieri, sono subito intervenuti per ripristinare la legalità, ma anche e soprattutto per evitare eventuali pericoli. "I militari però non possono dedicare il loro tempo a sanzionare gli incivili: serve già da ora un puntuale ed organizzato servizio di controllo del territorio - ha scritto, auspicandolo, il responsabile di MareAmico: Claudio Lombardo - che il Comune di Realmonte non sa e non riesce a garantire".