Gli hanno sfilato il portafogli con 800 euro alla Scala dei Turchi: vacanza da dimenticare per turista

Gli hanno sfilato il portafogli, con all’interno ben 800 euro, mentre si trovavano alla Scala dei Turchi. La coppia di turisti cinesi difficilmente dimenticheranno la vacanza nell’Agrigentino. Il ventisettenne ha già formalizzato denuncia, a carico di ignoti, alla polizia. E gli agenti hanno, naturalmente, inevitabilmente, avviato le indagini. L’autore del furto, difficilmente, anche se le speranze sono sempre le ultime a morire, riuscirà ad essere identificato. Ma i poliziotti comunque non demordono, tutt’altro.

La coppia, arrivata direttamente da Hong Kong, per qualche giorno, è stata in vacanza nell’Agrigentino e non ha, naturalmente, che potuto ammirare le bellezze della provincia: dalla Valle dei Templi e alla Scala dei Turchi. Ed è proprio a Realmonte, mentre ammiravano e rimanevano incantati dalla suggestiva scogliera di marna bianca, che il ventisettenne cinese ha subito il furto. Qualcuno – senza essere visto, né sentito – è riuscito a sfilargli il portafogli dove aveva un bel gruzzoletto di contanti, ma anche i suoi documenti e carte di credito. Il turista non se ne è accorto subito. Quando ha fatto la scoperta, oltre ad essere costretto a gustare l’amaro in bocca, non ha potuto far altro che rivolgersi alle forze dell’ordine. Tornato ad Agrigento ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, alla polizia di Stato. Impossibile, per lui, riuscire a riferire sulle persone che ha visto ed incontrato durante l’escursione alla Scala dei Turchi.