Arresto cardiocircolatorio mentre è sull'arenile della Scala dei Turchi: 41enne ricoverata in Rianimazione

Avrebbero dovuto essere giorni di svago e serenità. Una quarantunenne di Roma, colta da un arresto cardiocircolatorio mentre si trovava sulla spiaggia della Scala dei Turchi, si trova invece adesso, fra la vita e la morte, ricoverata alla Rianimazione dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Il suo quadro clinico è gravissimo e i medici hanno mantenuto riservata la prognosi sulla vita.

La quarantunenne romana, in vacanza nell'Agrigentino assieme al fratello, lunedì è stata a pranzo in un locale nei pressi della Scala dei Turchi. Poi, con il familiare, si sono recati in spiaggia per prendere il sole e godersi uno scenario unico. All'improvviso, ossia senza che la giovane donna avesse avvertito di star male, la turista romana ha perso conoscenza. Il fratello ha subito chiesto aiuto e sull'arenile della Scala dei Turchi si è precipitata prima un'ambulanza del 118 e poi i sanitari dell'elisoccorso.

Medici e operatori sanitari per circa 20 minuti hanno cercato - direttamente in spiaggia - di rianimare la donna, poi è stata caricata sull'elisoccorso e trasferita all'ospedale di Agrigento dove, appunto, è ricoverata in Rianimazione. Le speranze di sopravvivenza, stando a quanto è emerso ieri, sono veramente deboli.