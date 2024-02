Ritardi per avere i permessi? Il Tar nega risarcimento ai titolari di un chiosco

No dal Tar al risarcimento dei danni per i titolari di un chiosco a Punta Grande: i giudici amministrativi hanno ritenuto che il Comune di Realmonte e la Regione non avessero alcuna responsabilità legata al protrarsi dell'istruttoria per cinque anni e che non vi fosse prova di una riduzione degli utili.

La società, nel 2019, dopo avere ottenuto la concessione demaniale, instaurava un contenzioso davanti al Tar-Palermo, volto a ottenere un risarcimento danni pari a 640.000 euro, come utili non percepiti per il quadriennio 2016-2019.

"Nello specifico - secondo quanto ricostruisce con una nota l'avvocato Girolamo Rubino che ha seguito il contenzioso per i due enti insieme all'avvocatura di Stato -, la società ricorrente contestava all'assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente e al Comune di Realmonte, rispettivamente, la tardiva definizione del procedimento di rilascio della concessione demaniale marittima e il comportamento inerte tenuto dal Comune di Realmonte per il rilascio della valutazione di incidenza ambientale, richiesta ai fini dell’ottenimento della concessione".

La difesa ha sostenuto, in particolare, che il semplice decorso del tempo non potesse far presupporre un danno e che, in ogni caso, non fosse stato provato.

La stessa società, secondo quanto sostenuto, era stata destinataria di un provvedimento di decadenza e, quindi, non avrebbe potuto comunque avviare l'attività.