"Minaccia pesantemente la mamma perché vuole soldi": arrestata una 23enne

Avrebbe preteso - minacciandola ripetutamente e anche pesantemente - soldi dalla mamma. E probabilmente non era neanche la prima volta che lo faceva. Una ventitreenne di Realmonte è stata arrestata, in flagranza di reato, dai carabinieri. È accaduto negli scorsi giorni, ma la notizia è trapelata soltanto adesso dal fitto riserbo investigativo. La ragazza, indagata per tentata estorsione, è stata portata alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento.

Sono tanti purtroppo i casi di questo genere: figli, uomini o donne, che si spingono a minacciare e talvolta anche a picchiare i propri genitori per ottenere quello che voglio: denaro. E accade un po' in tutto l'Agrigentino, ma non soltanto naturalmente. Mamme e papà che, molto spesso, accettano minacce e percosse, sperando che qualcosa prima o poi possa cambiare. Ma difficilmente la situazione cambia e allora, fra mille difficoltà e remore, sono gli stessi genitori a chiedere aiuto a polizia e carabinieri che sono sempre pronti a intervenire per tendere una mano d'aiuto ed evitare rischi e pericoli.

Non è chiaro, non ci sono delucidazioni istituzionali in merito al caso di Realmonte, perché la ventitreenne si sia spinta a maltrattare e minacciare la mamma, esigendo soldi. È certo però che la giovane è stata bloccata, arrestata e portata appunto in carcere.

