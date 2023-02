Bombe a mano, candelotti di tritolo e munizioni: trovati altri ordigni bellici

Due bombe a mano, quattro candelotti di tritolo e munizionamento calibro 7,62, per un peso complessivo di 40 chilogrammi, sono stati ritrovati nel sottosuolo di un rudere di via San Calogero dove erano in corso dei lavori. L’area, dove sono stati ritrovati ordigni bellici della seconda guerra mondiale, è stata opportunamente transennata e sarà sorvegliata sistematicamente fino all’arrivo degli artificieri dell’Esercito che dovranno occuparsi della rimozione delle bombe che verranno, naturalmente, fatte brillare in un luogo sicuro.

A chiamare i carabinieri della stazione di Realmonte, mercoledì, è stato il proprietario dell’area dove gli ordigni bellici sono stati rinvenuti,. E’ intervenuto anche il personale del comando forze operative Sud dell’Esercito italiano che hanno, appunto, accertato la presenza di due bombe a mano, di quattro candelotti di tritolo e munizionamento calibro 7,62 – per un peso complessivo di 40 chilogrammi - . L’area del rinvenimento, in via San Calogero a Realmonte, è stata appunto transennata e messa in sicurezza. Sono stati disposti, inoltre, naturalmente per evitare rischi alla pubblica incolumità, monitoraggio e sorveglianza costante. E’ fondamentale che venga impedito l’accesso nella zona e l’avvicinamento, anche da parte dei più curiosi, fino a quando, appunto, non interverranno i militari dell’Esercito che si occuperanno della rimozione di quanto trovato e della bonifica dei luoghi.

Le due bombe a mano, i quattro candelotti di tritolo e il munizionamento calibro 7,62 verranno rimossi e fatti brillare altrove, in un luogo sicuro. Appena nei giorni scorsi una mina anticarro, anche questa risalente al secondo conflitto mondiale, è stata rinvenuta, durante dei lavori, in un appezzamento di terreno di viale Cavaleri Magazzeni ad Agrigento.