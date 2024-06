Lavoratori in nero e operai sui ponteggi senza protezioni, scattano denunce per 60mila euro e multe

Sue lavoratori su tre in nero e senza cinture di sicurezza oltre a numerose altre carenze e omissioni: il controllo dei carabinieri in un cantiere di Realmonte si è concluso con due denunce e una sanzione amministrativa di 60mila euro. La notizia è riportata oggi sul quotidiano La Sicilia.

Il titolare della ditta, in particolare, è stato denunciato per non avere consegnato i dispositivi di protezione ai dipendenti e per una serie di carenze fra cui l'omessa installazione del quadro elettrico e la mancata collocazione dei servizi igienici.

Una seconda denuncia è scattata a carico del coordinatore della sicurezza al quale si contesta la mancata sospensione dei lavori.