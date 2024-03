"I tuoi figli devono finire sotto una macchina": donna a giudizio per minacce al sindaco di Realmonte

"Hai dei figli? Ti auguro finiscano sotto una macchina... e possa crepare anche lei schifoso essere.. alla svelta". Una donna di 64 anni, originaria della provincia di Milano, Renata Bertani, finisce a giudizio con l'accusa di avere minacciato il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca.

Lo ha disposto il giudice Vincenzo Ricotta a conclusione dell'udienza predibattimentale. Il processo è stato, quindi, fissato per il 18 ottobre davanti al giudice Katia La Barbera.

La vicenda scaturisce, secondo la denuncia presentata dal sindaco che si è costituita parte civile con l'assistenza dell'avvocato Gianfranco Pilato, dalle presunte negligenze che la donna attribuiva al capo dell'amministrazione di Realmonte in materia di gatti randagi.

In particolare, a dire dell'imputata, il sindaco non avrebbe tutelato adeguatamente una colonia felina in via San Calogero provocando l'investimento e l'uccisione di alcuni gattini.

Per questo, secondo la ricostruzione dell'episodio che risale al 2021 e all'anno successivo, avrebbe iniziato a scrivere messaggi e post sulla pagina Facebook istituzionale e, in un secondo momento, avrebbe alzato il tiro chiamandola al telefono per minacciarla dicendole che avrebbe dovuto fare attenzione ai propri figli.