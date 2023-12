Gazebo abusivo a due passi dalla Scala dei Turchi: condannato 58enne

Condannato con l'accusa di avere costruito abusivamente una struttura in legno a 100 metri dalla Scala dei Turchi. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, ha inflitto 340 euro di ammenda al licatese G.P., 58 anni, di Realmonte.

L'uomo, in particolare, è stato denunciato lo scorso 25 ottobre dopo un controllo effettuato a Punta Grande dove, sostiene l'accusa, aveva allestito un manufatto artigianale in legno con dei piccoli pilastri e travi in metallo. La struttura sarebbe stata realizzata occupando il demanio marittimo.

L'imputato, attraverso il proprio difensore, l'avvocato Gianfranco Pilato, potrà impugnare il decreto penale di condanna e farsi processare.