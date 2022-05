Non solo teatro, Castellitto a spasso alla Scala dei Turchi

Non solo teatro: uno dei colossi del mondo artistico italiano, Sergio Castellitto, in città per il gran finale della stagione del Pirandello, si è concesso qualche ora di relax al Lounge beach Scala dei Turchi, chiosco a due passi da uno dei posti più suggestivi al mondo.

L'attore è stato accolto dal titolare Nino Sanfilippo e si è intrattenuto alcuni minuti con avventori e turisti regalando loro anche un selfie.