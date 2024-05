"Sbronza e mer....ccia schifosa": insulta sindaco su facebook, donna a giudizio per la seconda volta

"Ma quella sbronza di sindaca dov'è???? Mer... ccia schifosa". Una donna di 64 anni, originaria della provincia di Milano, Renata Bertani, già a processo con l'accusa di avere minacciato il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, finisce a giudizio questa volta per l'accusa di diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità.

Il pubblico ministero Gaspare Bentivegna ha disposto la citazione diretta a giudizio. A suscitare la doppia reazione della donna sarebbe stata la scarsa attenzione, a suo dire, che il sindaco dedicava all'emergenza dei gatti randagi.

"Hai dei figli? Ti auguro finiscano sotto una macchina... e possa crepare anche lei schifoso essere.. alla svelta", questo - in particolare - sarebbe stato il messaggio diffuso sui social accostato a delle accuse per non avere tutelato adeguatamente una colonia felina in via San Calogero provocando l'investimento e l'uccisione di alcuni gattini.

Per questo, secondo la ricostruzione dell'episodio che risale al 2021 e all'anno successivo, avrebbe iniziato a scrivere messaggi e post sulla pagina Facebook istituzionale e, in un secondo momento, avrebbe alzato il tiro chiamandola al telefono per minacciarla dicendole che avrebbe dovuto fare attenzione ai propri figli.

Il 9 maggio del 2022 un secondo episodio che, in un primo momento, aveva portato la procura a chiedere l'archiviazione. La donna, commentando un post sul profilo facebook di un'amica, l'avrebbe insultata accusandola di essere sbronza e "mer... ccia". Il difensore del sindaco, l'avvocato Gianfranco Pilato, si è opposto all'archiviazione e la procura, adesso, ha disposto il processo.

L'udienza predibattimentale, davanti al giudice Agata Anna Genna, è in programma il 25 novembre.

