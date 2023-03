Divampa l'incendio in una Alfa 159 di una 57enne, i carabinieri avviano le indagini

Le cause che hanno fatto divampare l?incendio non sono chiare. Ancora una volta, non essendo state rinvenute bottiglie o taniche sospette, né inneschi di nessun tipo, le forze dell?ordine hanno parlato di ?cause in corso d?accertamento?. A essere danneggiata, e anche pesantemente, è stata però l?Alfa 159 station wagon di proprietà di una cinquantasettenne di Realmonte, una libera professionista.

Erano le 22 circa di sabato quando, nel centro di Realmonte, risuonava l?allarme incendi. Sul posto accorrevano i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i carabinieri della sezione Radiomobile. I primi, idranti alla mano, si occupavano di circoscrivere e spegnere le fiamme, prima che distruggessero la vettura e prima che si estendessero. Ai militari dell?Arma è invece spettato il compito, come sempre, d?effettuare un mirato sopralluogo, alla ricerca di tracce o elementi utili per poter inquadrare l?episodio. Nulla di indicativo è stato, appunto, rinvenuto ? secondo quanto è emerso ieri mattina - . Ed ecco perché, ieri, si parlava di ?cause in corso d?accertamento?. Nessuna ipotesi ? né quella dolosa, né quella accidentale ? è stata esclusa, né risulta essere privilegiata. Servirà che l?attività investigativa progredisca per provare a fare chiarezza su cosa effettivamente abbia innescato la scintilla iniziale. L?autovettura, l?Alfa 159 station wagon, non è risultata essere coperta da polizza assicurativa per gli incendi. Il danno che la cinquantasettenne ha subito, ieri, non risultava essere quantificato.

Nell?area dove la macchina era posteggiata, e dove appunto si è registrato il rogo, non sono state trovate telecamere di videosorveglianza, né pubbliche e nemmeno private.