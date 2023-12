"Hanno imbrattato la Scala dei Turchi con una sostanza chimica rossa": via libera alla costituzione di parte civile del Comune

Via libera alla costituzione di parte civile del Comune di Realmonte al processo a carico dei due presunti responsabili dell'imbrattamento, realizzato con una sostanza chimica rossa, della Scala dei Turchi. L'episodio risale all'8 gennaio del 2022.

Si tratta di Domenico Quaranta, 49 anni, condannato in passato per gli attentati terroristici dimostrativi alla Valle dei Templi e alla metropolitana di Milano e Francesco Geraci, 46 anni, entrambi di Favara.

Il difensore di Geraci, l'avvocato Salvatore Cusumano, ha chiesto al giudice di non ammettere la costituzione di parte civile del Comune di Realmonte perché all'epoca dei fatti, secondo quanto accertato da un contenzioso giudiziario, l'ente non era proprietario della scogliera di marna che, solo di recente, gli è stata donata dal titolare.

Il giudice Rossella Ferraro, davanti a cui si celebra l'udienza pre-dibattimentale, ha, comunque ammesso la costituzione chiesta in giudizio dal legale Vincenzo Caponnetto. I carabinieri della Compagnia di Agrigento, all'epoca coordinati dal maggiore Marco La Rovere, acquisirono le immagini del sistema di video-sorveglianza della zona e avviato accertamenti sulla vendita del prodotto usato per l’imbrattamento chiudendo il caso in pochi giorni.

Si tratta di ossido di zinco, normalmente usato per verniciature all'esterno: la pioggia avrebbe sciolto la polvere trasformandola in una lunga scia di colore rosso, per fortuna non indelebile. Ad agire materialmente sarebbe stato Quaranta mentre Geraci avrebbe fatto da autista del furgone Ford Transit e da "palo".