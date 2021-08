Una giovane mamma vittima del Covid, il sindaco Lattuca: "Vacciniamoci e rispettiamo le regole"

“Vi comunico con immenso dolore che una nostra concittadina è deceduta a causa del covid. La donna era ricoverata all’ospedale di Ribera".

Così in un video messaggio il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, che aggiunge: "Il comune si stringe al dolore dei familiari. Una giovane mamma, una giovane donna, una persona per bene ci ha lasciato. Ed è per questo che mi appello all’intera cittadinanza e chiedo a tutti il rigoroso rispetto delle norme. Indossate la mascherina, teniamo il distanziamento, avvisiamo il medico immediatamente se compaiono sintomi e soprattutto dobbiamo correre a vaccinarci. L’unico strumento che può scongiurare complicazione gravi, gravissime o addirittura il decesso - conclude - è il vaccino".