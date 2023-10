Lascia la borsa in auto ed entra nel panificio: ladro in azione come un fulmine

Lascia la borsetta sul sedile dell'auto ed entra nel panificio. Nell'esercizio commerciale avrebbe dovuto starci, e così è stato, una manciata - se non addirittura meno - di minuti. Quella borsa è però, in maniera fulminea, sparita nel nulla e a niente sono valse le urla della proprietaria che, a quanto pare, avrebbe visto allontanarsi un uomo proprio dalla macchina.

A cercare il ladro sono stati i carabinieri che, scattato l'allarme, sono subito accorsi nel pieno centro di Realmonte dove è stato messo a segno il furto. I militari dell'Arma hanno setacciato tanto il paese della Scala dei Turchi, quanto la vicina Porto Empedocle. Ma del malvivente non è saltata fuori, neanche visionando le registrazioni di alcuni impianti di videosorveglianza, nessuna traccia. Qualche sospetto su chi possa essere stato l'autore del furto, a quanto pare, i militari dell'Arma ce l'hanno. Ma spetterà all'attività investigativa provare, laddove possibile, a raccogliere elementi utili per identificare e incriminare il ladro.

Nella borsetta della donna di Realmonte c'erano poche decine di euro e tutti i suoi documenti. Non un colpo grosso, dunque. Ma certamente tanto amaro in bocca, rabbia e disagi per la vittima del furto.

A Realmonte fatti del genere non se ne verificano da tempo. Si tratta del resto di una piccola realtà, dove tutti si conoscono più o meno bene, dove fatti del genere - di microcriminalità - non se ne registrano. Se non assai raramente.