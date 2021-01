Dà il "benvenuto" al nuovo anno a colpi di fucile, denunciato 27enne

Per dire “addio” al 2020 e “benvenuto” al nuovo anno avrebbe esploso dei colpi di fucile in aria. Non è stato certamente l’unico nell’Agrigentino, ma un ventisettenne di Realmonte è finito nei guai. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento dai carabinieri della stazione cittadina. L’ipotesi di reato contestata è porto abusivo di armi.

I militari dell’Arma di Realmonte, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, nella mattinata di Capodanno hanno pizzicato il giovane che era ancora in vena di far festa e hanno recuperato più bossoli finiti fra strada e terreno. Praticamente inutile il tentativo di spiegazione e giustificazione del giovane, a suo carico è stata infatti formalizzata la denuncia.

Tanto a Realmonte, quanto nel resto dell’Agrigentino, l’abitudine – purtroppo assai diffusa – è quella di “salutare” il vecchio anno, comunque esso sia andato, utilizzando anche le armi. Oltre ai botti illegali, anche pistole e fucili. Armi con le quali vengono esplosi – trasformando un momento di festeggiamenti in una vera e propria follia - colpi in aria. Il ventisettenne di Realmonte, per quei festeggiamenti andati male, adesso dovrà difendersi davanti la Procura.