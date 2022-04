Scoperti tre immobili abusivi e tonnellate di rifiuti pericolosi su un terreno utilizzato da un'impresa edile

Sequestrato una porzione di fondo agricolo - in contrada Vallonforte a Realmonte - sul quale erano depositati rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. E fra questi rifiuti, anche un ingente quantitativo di amianto. A dare esecuzione al provvedimento - dopo un'attività investigativa iniziata nel settembre dello scorso anno - sono stati i militari del nucleo di polizia giudiziaria della Guardia costiera di Porto Empedocle. Di fatto, i militari - su delega della locale Procura della Repubblica di Agrigento - hanno effettuato un’attività di perquisizione che ha portato al successivo sequestro.

L'ispezione e perquisizione dei militari, su un’area di circa 500 metri quadrati in uso ad una ditta edile, ha permesso di ritrovare cumuli di rifiuti abbandonati ed esposti alle intemperie. In particolare sono stati rinvenuti scarti di lavorazione edile, plastiche, metalli, bitume per un totale di circa 10 tonnellate, e soprattutto cataste di lastre, frammentate ed integre, in fibrocemento, contenenti amianto, per circa 1,5 tonnellate. Alcune di queste lastre erano ammassate alla rinfusa in più punti del fondo agricolo, altre invece costituivano il tetto, in parte danneggiato, di un edificio abbandonato, non censito al catasto edilizio urbano.

L’ingente quantità di rifiuti - contenenti amianto - ha reso opportuno l’ausilio di personale specializzato dell’Arpa che ha provveduto ad una prima classificazione merceologica, per la valutazione dei successivi interventi di bonifica. Nel corso delle operazioni sono stati censiti anche tre fabbricati di verosimile realizzazione abusiva. L’attività si è conclusa, dunque, con il sequestro dell’area, dei fabbricati e di tutti i rifiuti presenti.