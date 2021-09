"Ha fatto realizzare abusivamente la copertura di un immobile": denunciato artigiano

Ha realizzato, o fatto costruire, la copertura di un immobile. Non un cantiere come un altro perché quello di contrada Scavuzzo, a poche centinaia di metri dalla Scala dei Turchi, è stato allestito senza alcuna autorizzazione o concessione edilizia. A finire nei guai – è stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per abusivismo edilizio – è stato un artigiano sessantatreenne. I lavori abusivi sono stati scoperti dai carabinieri della stazione di Realmonte. L’immobile è stato, naturalmente, posto sotto sequestro. E’ una “guerra” senza confini, quella ingaggiata dai carabinieri della compagnia di Agrigento.

Dalle località balneari come Lampedusa a quelle più interne, come il centro di Porto Empedocle o le campagne di Realmonte e Siculiana, i militari dell’Arma – in silenzio – continuano a portare avanti, senza alcuna tregua, battaglie su battaglie per arginare il fenomeno dell’abusivismo edilizio. Proprio a Realmonte, in contrada Centosalme, all’inizio dello scorso maggio, i militari dell’Arma scovarono un cantiere abusivo per realizzare un magazzino agricolo di 60 metri quadrati. Cinque le persone che vennero denunciate, due delle quali – degli operai edili – vennero indagati anche per truffa aggravata ai danni dello Stato: percepivano infatti il reddito di cittadinanza. Più di recente, i carabinieri hanno scovato una raffica di manufatti abusivi, in legno o in cemento, realizzati sulle aree pubbliche in zona Grandi Lavori a Porto Empedocle.

Ben 11 le persone denunciate nell’ultima tornata di controlli per abusivismo edilizio ed occupazione di suolo pubblico. Ma gli abusi edili sono stati scoperti anche nel capoluogo, come quello di contrada Mandrascava dove stava sorgendo – senza alcun titolo abilitativo - una villetta dotata di tutti i comfort. E per questa è stata anche firmata un’ordinanza a demolire.