"Guerra" all'abusivismo commerciale: sequestrati giocattoli e bigiotteria durante la festa patronale

Sequestrati poco meno di mille pezzi tra giocattoli e bigiotteria, prodotti senza le indicazioni in italiano e privi del marchio “CE”. I due venditori ambulanti sono stati sanzionati per un ammontare complessivo di 4.000 euro. Ad entrare in azione, durante la festa patronale di Realmonte, sono stati i militari della guardia di finanza della tenenza di Porto Empedocle.

Ancora una volta, i finanzieri hanno portato a termine un'operazione di contrasto al fenomeno dell'abusivismo commerciale, controlli che sono finalizzati alla tutela della salute pubblica e alla salvaguardia del consumatore, ma anche a garantire che non ci siano casi di occupazione abusiva di suolo pubblico.