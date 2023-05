Scoppia l'incendio in cucina, pensionata ottantenne portata in salvo

Ottantenne portata in salvo dopo che nella sua abitazione, in piazza Umberto I a Realmonte, è scoppiato un incendio. A mobilitarsi sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che raccolta la segnalazione si sono immediatamente precipitati. I pompieri, idranti alla mano, sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza la residenza. Al lavoro anche i carabinieri della stazione di Realmonte.

Soltanto dopo che le fiamme sono state domate, i vigili del fuoco hanno accertato la natura accidentale della scintilla iniziale: l'incendio, a quanto pare, è divampato dal malfunzionamento dell'impianto elettrico della cucina. I danni nell'abitazione sono risultati essere ancora in corso di quantificazione.

L'anziana, per sua fortuna, non è rimasta ferita, né intossicata.