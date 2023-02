Bombe a mano e candelotti di tritolo rimossi e fatti brillare: il centro di Realmonte è tornato sicuro

Sono stati fatti brillare - in un terreno di contrada Pergole-Monterosso - gli ordigni della seconda guerra mondiale ritrovati, nel sottosuolo di un casolare, in via San Calogero. A procedere sono stati i militari del Genio Guastatori dell'Esercito italiano, collaborati dai carabinieri.

Dopo la segnalazione del ritrovamento di 2 bombe a mano, 4 candelotti di tritolo e 40 chili di munizionamento (calibro 7,62) della seconda guerra mondiale, sul posto si sono precipitati i carabinieri, i militari specializzati del reparto bonifica campi minati dell'Esercito, la polizia municipale e la Protezione civile. L'area è stata subito transennata ed è stata monitorata fino all'arrivo degli artificieri che hanno, appunto, recuperato gli ordigni bellici e li hanno portati fino in località Pergole-Monterosso dove sono stati fatti brillare.

A esprimere gratitudine "per l'immediato intervento di bonifica nel centro del paese" è stato il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca.