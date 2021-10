Perde il controllo dell'auto e la Fiat Panda si ribalta: 78enne resta incastrato fra le lamiere

Perde il controllo dell'auto, una Fiat Panda, che si ribalta lungo una strada di contrada Scavuzzo a Realmonte. Un pensionato di 78 anni è rimasto incastrato fra le lamiere contorte dell'abitacolo della piccola utilitaria. Sono stati vissuti momenti di grande apprensione, in tarda mattinata, a Realmonte. Scattato l'allarme, sul posto si sono precipitati i carabinieri della stazione cittadina - che sono coordinati dal comando compagnia di Agrigento -, i vigili del fuoco e un'autoambulanza del 118.

Pompieri e carabinieri hanno aiutato, l'anziano ad uscire dall'abitacolo - tutto accartocciato - dell'autovettura. L'uomo ha riportato qualche contusione e graffio, ma di fatto è rimasto illeso e non è stato portato in ospedale. Le cause dell'incidente stradale, che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio, sono ancora in corso di ricostruzione da parte dei militari dell'Arma.