Covid-19, secondo tampone negativo per l'autista che trasportò i giovani che erano stati a Malta

Pericolo scampato. Anche il secondo tampone rino-faringeo, al quale è stato sottoposto l'autista di Realmonte, è negativo. Il paese può, adesso, veramente e definitivamente, tirare una boccata d'ossigeno. L'uomo - che ha trasportato i ragazzi di Porto Empedocle e di Agrigento che erano stati in vacanza a Malta e che erano risultati positivi al Covid-19 - non è stato contagiato.

Dopo l'esito del secondo test, che ha fugato ogni dubbio, l'uomo non dovrà più stare in isolamento domiciliare dove si trovava dallo scorso 14 agosto. L'uomo era stato anche denunciato, dai carabinieri, per violazione dell'articolo 650: inottemperanza al provvedimento d'autorità. Dopo che era stata firmata l'ordinanza (era il 14 agosto) che imponeva l'isolamento domiciliare, venne trovato - secondo l'accusa formulata dai militari dell'Arma - fuori dall'abitazione.

La massima cautela era stata adottata poiché l'autista è stato considerato "a stretto contatto con caso Covid-19 in quanto si è trovato - venne scrittto nell'ordinanza firmata dal sindaco di Realmonte, Calogero Zicari, - in ambiente chiuso, alla guida del mezzo che trasportava sei persone provenienti da Malta, tre dei quali sono risultate positive al virus, nel percorso dall’aeroporto di Catania ai Comuni di Agrigento e Porto Empedocle".