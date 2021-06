"Morto a 70 anni per negligenze dei medici", risarcimento quasi triplicato agli eredi

Morto a 70 anni per negligenze dei medici: i giudici della Corte di appello di Palermo - ai quali si è rivolto il difensore degli eredi, l'avvocato Sebastiano Bellanca - hanno, di fatto, quasi triplicato il risarcimento complessivo che era stato deciso in primo grado dal tribunale di Agrigento nei confronti dell'Azienda sanitaria provinciale.

Una famiglia di Realmonte - ovvero la madre e i quattro figli - avevano avviato una causa civile in seguito alla morte del loro congiunto (padre e marito), avvenuta il 28 maggio del 2012, quattro mesi dopo il ricovero all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, per delle presunte omissioni da parte del personale sanitario che avrebbe omesso accertamenti strumentali che gli avrebbero consentito di affrontare le patologie che, invece, lo portarono al decesso.

Il tribunale di Agrigento, nel giugno del 2018, ritenne che, in effetti, dalla consulenza tecnica di ufficio disposta nel processo, emergesse una correlazione fra la condotta dei medici e il decesso del paziente. Alla luce di questo venne deciso un risarcimento di 44.742 euro per ciascuno dei 4 figli e 88.639 euro per la moglie.

La differente quantificazione era stata motivata con la mancata coabitazione che, quindi, avrebbe provocato un minore danno". Al contrario è stato obiettato che "la lontananza o la non coabitazione con il genitore, rafforza ancor di più il rapporto affettivo tra genitori e figli”.

Il collegio presieduto dal giudice Giuseppe Lupo ha, quindi, riformato il verdetto di primo grado e stabilito un risarcimento di 136.580 euro per ciascuno dei quattro figli e della moglie. La somma complessiva che l'Azienda dovrà versare agli eredi, quindi, è stata quasi triplicata.