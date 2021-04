Rave party abusivo nelle campagne nissene, presenti anche giovani agrigentini e saccensi

C'erano anche dei giovani - dai 20 ai 30 anni - provenienti da Agrigento e da Sciacca al rave party abusivo organizzato in un'area demaniale della campagna nissena. La polizia ha denunciato - per invasione di terreni - 21 persone ed ha sequestrato ecstasy, marijuana e hashish.

Tutti i partecipanti sono stati anche sanzionati amministrativamente per violazione delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid 19. Sabato notte, gli equipaggi della polizia sono intervenuti in contrada Stretto Garibaldi, nella campagna nissena, perché erano state segnalate numerose autovetture che in orario di restrizione, abbondantemente oltre le ventidue, marciavano lungo la strada provinciale 202, via che normalmente non è affatto trafficata. Gli agenti si sono precipitati nell’area boschiva demaniale e hanno subito sentito musica ad altissimo volume. C'è voluto pochissimo per constatare che si stava svolgendo un rave party in un piazzale sterrato nel quale era stato allestiti un mini bar per la consumazione di bevande alcoliche e una postazione con mixer e casse sonore.

Alla vista della polizia, molti partecipanti sono scappati per le campagne circostanti. Ventuno sono stati però bloccati e identificati. Tra di essi è stato individuato l’organizzatore dell’evento abusivo, un ventiseienne nisseno, gravato da pregiudizi di polizia e avvisato oralmente dal Questore di Caltanissetta, proprietario dell’attrezzatura sonora. La maggior parte delle persone identificate, dai 20 ai 30 anni, ma anche con qualche 40enne e un cinquantenne, sono risultati provenienti, oltre che da Caltanissetta, da diverse parti dell’isola: Catania, Ragusa, Vittoria, Messina, Agrigento e Sciacca.

Durante l’ispezione dei luoghi circostanti, ripetuta anche domenica mattina, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato - contro ignoti diverse - dosi di sostanze stupefacenti, abbandonate a terra nel corso della fuga: 33 pasticche di ecstasy, diverse dosi di marijuana e di hashish. "Erba" e hashish per uso personale sono state sequestrate anche nei confronti di due ventenni che, oltre alla denuncia per invasione di terreno e alla sanzione per la violazione delle misure di contenimento del Covid 19, saranno segnalati per detenzione per uso personale di stupefacenti. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare altri partecipanti all’evento.