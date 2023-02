Il tentato omicidio di Ravanusa: hanno agito in due incappucciati e armati di un fucile calibro 12 con un'auto rubata

Sono stati in due, entrambi a volto coperto, a sparare tre colpi d'arma da fuoco contro la schiena del tunisino trentaduenne. Due malviventi che sono poi scappati a bordo di una Fiat Uno che è stata ritrovata bruciata in via Ibla, sempre a Ravanusa. I carabinieri della stazione cittadina, coordinati dalla compagnia dell'Arma di Licata, stanno cercando di fare chiarezza su quanto è avvenuto alle ore 23 circa di ieri in piazza Primo Maggio. Un tentato omicidio che ha fatto finire, in prognosi riservata sulla vita, l'immigrato. Il giovane è stato ricoverato alla Rianimazione dell'ospedale "Villa Sofia" di Palermo. Ed è in pericolo di vita.

Stando agli accertamenti fino ad ora sviluppati dai carabinieri, la vecchia Fiat Uno, utilizzata dai due che hanno messo in atto l'agguato all'immigrato, era stata rubata fra domenica e martedì a Naro.

Il tunisino trentaduenne è, inoltre, risultato essere disoccupato e noto alle forze dell'ordine (si parla di pregiudizi e non precedenti) per furto, estorsione, minaccia, rissa.

I carabinieri hanno ritrovato sul selciato, e posto sotto sequestro, tre bossoli di un fucile calibro 12.

L'attività investigativa dei militari dell'Arma è, naturalmente, coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento.