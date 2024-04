Torna ai domiciliari il 50enne che anziché stare agli arresti in casa si aggirava per il paese

Era stato arrestato, dai carabinieri, e portato in carcere perché aveva violato le prescrizioni dei domiciliari ai quali era sottoposto per minacce, evasione e guida senza patente. Di fatto, il cinquantenne di Ravanusa anziché starsene a casa, agli arresti domiciliari appunto, era stato più volte sorpreso dai militari dell'Arma mentre era in giro per il paese.

Il legale di fiducia del ravanusano, l'avvocato Gaspare Lombardo, si è rivolto al tribunale di Sorveglianza di Palermo ed ha ottenuto che il cinquantenne potrà tornare - anzi è già tornato - agli arresti domiciliari. Esattamente come nel recente passato, l'arrestato verrà quotidianamente e sistematicamente controllo dai militari dell'Arma della stazione cittadina.