La strage di via Trilussa e quella culletta vacante, era tutto pronto per il parto: Samuele doveva nascere oggi

Sarebbe nato oggi. Era tutto pronto a casa - a Campobello di Licata - di Selene Pagliarello, 30 anni, e del marito Giuseppe Carmina di 35 anni. E c'era anche la data precisa del parto, la giornata odierna, per l'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Samuele non ha potuto però vedere la luce, è spirato assieme alla mamma e al papà. La strage di via Trilussa ha ucciso anche lui.

Lui che, per la legge italiana, non esisterà mai. L'ordinamento riconosce diritti attenuati al concepito, attenuati perché sono subordinati all'evento della nascita e al fatto che venga al mondo vivo e vitale. Una cosa è legge, un'altra però sono le emozioni e i sentimenti. E da quando - all'alba di lunedì - è stato recuperato, dai vigili del fuoco, il cadavere della sua mamma, di Selene Pagliarello, a Ravanusa, nell'Agrigentino e in tutta l'isola, non si parla altro - commuovendosi - di quel piccino che è morto poco prima di venire al mondo, di quella culletta che rimarrà vacante.