A giudizio con l'accusa di stalking all'ex moglie, revocato divieto di dimora a 36enne

"Il mantenimento della misura appare inutilmente afflittivo in considerazione del puntuale rispetto delle prescrizioni imposte all'imputato e del lungo decorso temporale rispetto all'ultimo episodio". Con queste motivazioni, il giudice monocratico Antonio Genna, al quale si è rivolto il difensore, l'avvocato Calogero Lo Giudice, ha ridotto la misura cautelare nei confronti di Salvatore Ponticello, 36 anni, di Ravanusa, eliminando il divieto di dimora e mantenendo solo il divieto di avvicinamento alla moglie che sarebbe stata a lungo perseguitata.

L'imputato è accusato di avere minacciato e molestato la donna a partire da quando, nel febbraio del 2018, si separarono. Per cinque mesi la donna sarebbe stata pedinata, insultata e minacciata fino a quando la presunta vittima non lo ha denunciato facendo scattare una misura cautelare nei suoi confronti che, in seguito, è stata pure aggravata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ponticello ha sempre respinto le accuse sostenendo di non averla mai perseguitata. Il giudice, davanti al quale è in corso il processo, incardinato con rito immediato, adesso, ha ritenuto che la misura cautelare potesse essere ridotta alla luce dell’affievolimento delle esigenze.