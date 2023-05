"Spaccio di stupefacenti in concorso", deve scontare 4 anni e 8 mesi: arrestato artigiano

Deve scontare la pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione, oltre ad essere stato interdetto dai pubblici uffici per cinque anni e dover pagare la multa di 20 mila euro. Dopo la sentenza di condanna, i carabinieri di Ravanusa hanno arrestato - in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Caltanissetta - un artigiano, Mario Cassaro, di 53 anni, di Ravanusa.

L'uomo è stato riconosciuto colpevole, in via definitiva, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Reato commesso, stando a quanto è stato accertato, a Ravanusa il 26 e 27 settembre del 2015.

A rintracciarlo e arrestarlo sono stati, appunto, i carabinieri della stazione di Ravanusa che dopo le formalità di rito lo hanno trasferito alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento.