"Spacciava marijuana nella villetta": bloccato e denunciato diciottenne

Un diciottenne, disoccupato, di Ravanusa è stato denunciato alla Procura perché trovato in possesso di 5 grammi di marijuana, suddivisi in 4 involucri. Dosi ritenute pronte per essere spacciate.

A fermare, controllare e denunciare il giovane, sono stati i carabinieri di Ravanusa. E lo hanno fatto, durante le ore serali, nella villetta comunale di via Isonso. Un'area verde che i militari dell'Arma tenevano d'occhio anche perché avevano notato, appunto, degli strani movimenti.

Adesso, il diciottenne dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La "roba" è stata, naturalmente, posta sotto sequestro e verrà presto sottoposta ai consueti esami qualitativi.