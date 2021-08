Scippa due collane a un anziano che dorme davanti casa, arrestato bracciante di 23 anni

I carabinieri di Ravanusa hanno arrestato un cittadino romeno di 23 anni, bracciante agricolo, con l'accusa di scippo e furto con strappo.

In particolare, i militari dell'Arma sono intervenuti nell'abitazione di un uomo residente in Germania ed in vacanza nel proprio paese di origine, di 72 anni, pensionato, il quale mentre riposava davanti alla porta di casa, era stato avvicinato dal giovane romeno che gli strappava con forza dal collo le due catenine in oro che indossava per poi darsi alla fuga a piedi.

Un gesto fulmineo che non ha dato all’uomo nemmeno il tempo di capire cosa fosse accaduto. Una volta ripresosi dallo choc ed accortosi che non aveva le collanine d’oro al collo, non ha potuto fare altro che chiamare il 112.

I militari hanno rintracciato l'autore dello scippo poco distante e ancora in possesso di una delle collane. L’altra collana però non è stata trovata.